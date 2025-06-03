MEDI AMBIENT
Andorra acollirà la 7a Reunió global del Mountain Partnership
La setena Reunió global del Mountain Partnership (Aliança per a les Muntanyes), sota el lema Muntanyes per al futur: turisme sostenible, comunitats pròsperes, tindrà lloc del 26 al 28 de març del 2026 a Andorra. Enguany, la trobada se centrarà en el turisme responsable. Les jornades també faran valdre el compromís del país amb el desenvolupament sostenible i la seva expertesa en turisme de muntanya. Així ho va comunicar l’ambaixadora per a la cooperació transfronterera, Noëlia Souque, als membres del Mountain Partnership, en un missatge adreçat a tots els actors vinculats a les muntanyes en què els convida a participar en l’esdeveniment.
“El Govern d’Andorra està compromès a treballar conjuntament amb els membres l’Aliança per a les Muntanyes i el seu secretariat per organitzar un esdeveniment inclusiu que reflecteixi la diversitat de les regions de muntanya”, va assegurar Souque.