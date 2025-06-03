Lleure
Activitats i música pel Dia del Carnet Jove
La celebració serà el 20 de juny
Tallers, música i premis el 20 de juny per celebrar el Dia del Carnet Jove, que ha organitzat l'entitat amb Illa Carlemany. Els joves d'entre 12 i 30 anys que no disposin del carnet se'l poden fer durant tota la tarda de manera gratuïta per participar en les propostes lúdiques.
Les activitats es faran entre les 16 hores i les 21 hores als espais del centre comercial i l'entitat destaca que volen "reforçar el vincle amb el jovent" i afavorir la interacció i crear un punt de trobada generacional. La programació inclou un escenari de talent jove amb actuacions en directe de músics com Sisi Bon, Rokyo o W'Wise, tallers tèxtils, promocions per a restaurants i botigues, obsequis i premis per als assistents "i un concurs final que premiarà el guanyador amb un gran regal", indica l'entitat.
La celebració tindrà una acció solidària en què cada participant contribuirà amb una donació col·lectiva en benefici de Projecte Vida, l'entitat que dona suport a joves amb addiccions, segons destaca Carnet Jove.