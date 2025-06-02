CONTROL BIOMÈTRIC
La Unió Europea anuncia l’inici del desplegament del sistema Entry / Exit
Europa començarà a implantar en 180 dies el nou sistema de vigilància fronterera
El Parlament Europeu i el Consell han arribat a un acord per desplegar progressivament el sistema d’entrada i sortida (EES) a les fronteres exteriors de la Unió Europea. Aquesta eina digital, que podria afectar el trànsit amb Andorra a través de França i Espanya, substituirà el segellament manual del passaport pel registre electrònic de dades personals i biomètriques de viatgers de països tercers amb visats de curta durada. “El sistema enregistrarà les dades dels països tercers, incloses les empremtes digitals i les imatges facials, a la seva entrada i sortida de l’espai Schengen”, apunta el comunicat. L’objectiu és “reforçar la seguretat, accelerar els controls a les fronteres i reduir les files d’espera”.
La Comissió fixarà pròximament la data oficial per aplicar el nou sistema
Per evitar una sobrecàrrega generalitzada, el desplegament es farà durant 180 dies. Segons el calendari acordat, “el 10% dels moviments a les fronteres hauran de ser registrats dins del sistema abans del 30è dia, i el 35%, abans del 90è”, i es deixarà als estats membres la llibertat d’avançar segons la seva preparació.
Els legisladors han incorporat “mesures de contingència en cas de dificultats”, així com un reforç de la coordinació entre plans nacionals i central. També s’ha acordat que el desplegament gradual sigui de caràcter facultatiu. Això permet als estats adaptar-se segons els seus recursos tècnics i operatius. La posada en marxa no serà obligatòria de manera simultània: “Els estats membres podran escollir desplegar el sistema en la seva integritat d’un sol cop si així ho desitgen”, remarca el text. A més, s’ha assegurat que “l’absència d’enregistrament en el sistema EES no podrà, per si sola, justificar una decisió desfavorable envers un viatger”.
L’entrada en vigor serà gradual i adaptada a cada estat membre
La ponent Assita Kanko (ECR, Bèlgica) ha valorat l’acord com “una avançada important per al reforç de la seguretat a les fronteres externes de la UE”, i ha destacat que el nou sistema ha estat dissenyat per garantir que “els viatgers legítims no siguin confrontats a obstacles inútils”. La Comissió fixarà pròximament la data oficial d’inici del desplegament, que podrà ser interromput temporalment si apareixen problemes tècnics o col·lapses de capacitat. Per primera vegada, les dades seran compartides en temps real entre els estats membres, amb l’objectiu de reforçar la resposta conjunta davant reptes de seguretat.