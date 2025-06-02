Seguretat
Simulacre de terratrèmol a Santa Coloma
Els serveis d'emergència han començat l'actuació a les nou del matí
Els cossos de seguretat han dut a terme un simulacre de terratrèmol a Santa Coloma aquest matí, entre les nou i les 12.30 hores. A les 9 ha saltat l'avís d'un sisme de grau 5,8, i més de 50 efectius dels cossos d'emergència, de bombers, protecció civil, dues dotacions de la policia i drons, així com la creu roja i el SUM, que s'ha desplaçat amb dos equips de suport vital avançat, integrats per un metge, un infermer i un tècnic de transport sanitari als diversos edificis "afectats". Entre aquestes edificacions destacaven dos blocs, que tot i que estaven a Santa Coloma, simulaven ser a Sant Julià, que havien patit danys estructurals i han estat evacuats i precintats, i l'edifici de l'antiga clínica, que representava que estava en actiu amb 25 persones dintre. A conseqüència d'això, el carrer de l'antiga clínica s'ha tallat momentàniament.
En el simulacre hi ha hagut un total de 3 morts, 6 ferits greus i 12 lleus.
El cap de guàrdia del cos de bombers en fa una valoració positiva, explicant que "tot ha funcionat segons el previst. Els efectius sabien que hi hauria un simulacre, però desconeixien el dia, l'hora i el lloc". El coordinador del simulacre, Marc Roigé, en declaracions al Diari, també ha destacat "l'èxit" de l'esdeveniment i només ha trobat el punt feble en la comunicació entre els bombers i el SUM. "Ha faltat un canal entre infermer i metge, però això és molt fàcil d'aconseguir. Només cal afegir un canal més a l'emissora".