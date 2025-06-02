Succesos
Dos ferits en un accident "d'alta intensitat" a la General 1
El sinistre va tenir lloc poc després de les 20.30 hores
Un accident "d'alta intensitat" amb un sol vehicle implicat va provocar dos ferits ahir al vespre, segons van indicar els bombers. El sinistre va obligar a tallar la General 1 en ambdós sentits de la marxa a la zona de la Margineda ahir des de les 20.35 hores. Mobilitat va informar que el tram entre la rotonda de la Margineda i el pont de la Palanca es trobava tancat al trànsit, i els vehicles van ser desviats per l'avinguda Enclar.
La policia va informar que el conductor i el passatger del vehicles, dos residents de 20 anys, van resultar ferits i van ser traslladats a l'hospital, en estat lleu o no crític, segons informava el centre sanitari. La part davantera del vehicle afectat, un cotxe d'alta gamma matrícula del Principat, va quedar completament destrossada per la força de l'impacte.
La carretera es va reobrir al voltant de les deu de la nit, segons preveien els bombers, una vegada el COEX va netejar la calçada, davant la benzinera, on va tenir lloc l'impacte contra un fanal.