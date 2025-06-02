Mobilitat
Retencions d'entrada al Principat per la frontera del riu Runer per obres
Les cues han arribat a superar els cinc quilòmetres a primera hora del matí
La Nacional 145 d'entrada al Principat per la frontera del riu Runer pateix trànsit dens que supera el quilòmetre i mig a causa d'unes obres prop de la Farga de Moles. Aquest fet obliga a donar pas alternatiu i això està provocant retencions en ambdós sentits de la marxa, però que sobretot afecten aquells vehicles que volen entrar a Andorra. La cua ha arribat a superar els cinc quilòmetres a primera hora del matí.