Salut
Reivindicació de la recerca en teràpies avançades que es fa a Andorra
Arnau Calvet i Clara Boces han dut a terme la conferència organitzada per Creand Fundació
Les teràpies avançades són nous tipus de teràpies innovadores enfocades a tractar patologies que actualment no tenen cura. Aquestes estratègies innovadores, basades principalment en l’ús de cèl·lules, estan transformant el panorama de la medicina moderna, així ho han posat en relleu en el marc de la conferència 'Teràpies avançades: Quan la ciència esdevé tractament', l'investigador predoctoral de Cellab, Arnau Calvet, i la doctora en biomedicina i responsable R&D de Cellab, Clara Boces. La xerrada, organitzada per Creand Fundació, ha abordat com les teràpies avançades tenen un gran potencial per al tractament d’algunes malalties.
En la xerrada Boces i Calvet han incidit en el fet que "és molt important la recerca perquè es puguin desenvolupar noves teràpies i el finançament és clau per desenvolupar aquesta recerca". De fet, han incidit en el fet que a través d'aquestes teràpies es tracten "cada vegada més tipus de malalties, malalties oncològiques, cardiovasculars, neurològiques..."
En la conferència els dos experts han volgut incidir en el fet de la importància que "la població tingui accés a aquest coneixement de la recerca que s'està fent a Andorra" i han explicat que Cellab és el primer laboratori farmacèutic acreditat a Andorra que pot desenvolupar aquest tipus de teràpia. També han incidit en el fet que al Principat s'estan desenvolupant tractaments de teràpies avançades per diferents assajos clínics i que s'està produint una recerca molt potent" i que precisament pot acabar donant com a fruit un tractament per a certes malalties.
Les teràpies avançades, ha exposat Boces, es divideixen en cel·lulars, gènica i tissulars i Cellab treballa amb la cel·lular, és a dir, amb cèl·lules mare per desenvolupar diferents tractaments.