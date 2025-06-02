MERCAT DISTORSIONAT
Quan el totxo val més que l’or
Els edificis més exclusius trenquen sostres de preu i consoliden Escaldes-Engordany com a centre del luxe, amb promocions que superen els 11.000 euros per metre quadrat.
Un nou informe sobre el mercat immobiliari d’Andorra revela el nom propi dels edificis més exclusius i cars del país, on el preu per metre quadrat supera els 11.000 euros en algunes promocions. La llista inclou prop d’una cinquantena de projectes, repartits principalment entre Escaldes-Engordany, Canillo, la Massana i Andorra la Vella. Els preus reflecteixen un boom sostingut del segment d’alt estànding, que actua com a termòmetre de la capacitat d’atracció internacional del Principat.
La Torre Zenith, ubicada a Escaldes-Engordany, lidera el rànquing amb un preu mitjà d’11.966 euros per metre quadrat i es consolida com el referent del luxe residencial.
Els projectes més cars superen àmpliament els 9.000 euros
La segueixen altres promocions de la mateixa parròquia com Terrasses d’Emprivat (9.511 €/m²), Jardins d’Antuix (9.489 €/m²) i La Pleta Els Vilars (9.395 €/m²). Tots quatre superen de llarg el llindar dels 9.000 euros per metre, una barrera simbòlica que fins fa poc estava reservada a excepcions puntuals.
Aquestes xifres també posen en relleu el pes creixent d’Escaldes-Engordany com a epicentre del luxe immobiliari. La parròquia concentra les promocions més costoses i ha desplaçat, parcialment, Andorra la Vella com a primer pol residencial. Projectes com Meritxell 29 (9.338 €/m²) i Kora Andorra Fase II (7.715 €/m²) mantenen viva la competència a la capital, però és evident que la pressió de demanda es desplaça cap a zones properes amb més oferta d’espai i urbanisme més flexible.
La Massana i Canillo també han entrat amb força en aquest segment alt. A Anyós, el complex Black Peak es ven a una mitjana de 8.238 €/m², i a Canillo, els apartaments d’Arbres el Tarter superen els 8.700 €/m², tot i registrar una lleugera davallada respecte al mes anterior. Altres projectes destacats inclouen l’Ordino Residential Mountain Resort (8.306 €/m²), en una de les zones més verdes i exclusives, i el Lake Homes a la Massana (7.490 €/m²), orientat clarament a un perfil d’inversor internacional.
Els habitatges analitzats són principalment apartaments, però també hi ha projectes mixtos i xalets que eleven encara més el preu final per unitat. Per exemple, Residencial Marió, també a Escaldes, se situa en els 7.692 €/m², mentre que La Gonarda Exclusive, a la Massana, registra valors superiors als 4.900 €/m². A Ordino, un dels projectes més cars és La Querola, amb un preu sostingut de 9.163 €/m², que posa el focus en un client de molt alt poder adquisitiu.
El contrast entre parròquies també és notable. A Encamp, tot i tenir una oferta àmplia, cap promoció supera els 5.200 €/m². Les diferències reflecteixen tant la valoració urbanística com la proximitat a serveis, escoles, zones comercials i el perfil turístic de cada àrea. Projectes com Edifici Clos, Joan Martí 80 o La Calcinera oscil·len entre els 3.754 i els 5.169 €/m², molt per sota del que s’està pagant a les zones més exclusives.
Els experts apunten que aquest segment seguirà en creixement, impulsat per la demanda externa i la percepció d’Andorra com a destinació estable, segura i amb fiscalitat atractiva. A curt termini, es preveu que l’oferta es mantingui continguda, la qual cosa podria fer créixer encara més els preus als edificis estrella.
PISOS DIMINUTS CONVERTITS EN UN LUXE EXCLUSIU
No és un cas aïllat. En el mateix nucli es pot trobar un estudi de 30 m² a la plaça Lake Placid per 900 euros mensuals, reformat i preparat per a estades curtes. A l’altra banda de la vall, a Incles (Canillo), s’anuncia un estudi de 35 m² per 840 euros, amb disponibilitat limitada a l’estiu. I encara al Pas de la Casa, un altre pis de 43 m² es lloga per 760 euros, amb una petita terrassa com a reclam principal. Aquestes opcions, pensades per a solitaris, temporers o turistes habituals, contrasten amb l’escassetat d’habitatge assequible per a residents permanents. La pressió turística i l’especulació fan que el luxe no només sigui qüestió de metres, sinó també de disponibilitat. Un pis diminut es pot convertir en un luxe exclusiu.
Un estudi de 15 metres quadrats al Pas es lloga per 750 euros mensuals