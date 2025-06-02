Estadística
La policia comissa més de 6 quilos de droga durant el 2024
Les intervencions baixen prop d'un 40% menys que l'any anterior
La policia ha intervingut al llarg del 2024 un total de 6.126,4 grams d'estupefaents. Aquesta xifra, segons publica aquest dilluns el departament d'Estadística, representa una disminució del 39,6% respecte als 10.135,5 grams decomissats el 2023. La comparativa de les xifres des de fa deu anys mostra que s'ha produït un augment del 32,7% respecte a l'any 2015 (4.125,2 grams). Tanmateix, les dades del 2024 estan per sota de la mitjana del període 2015-2024 (11.577,1 grams) i són semblants a la mitjana dels darrers cinc anys (7.444,4 grams).
El recull de dades indica que el 47,1% d'estupefaents intervinguts corresponen a l'haixix, amb un total de 2.886,5 grams, seguit de la marihuana, amb 2.489,5 grams (40,6%). Més lluny, se situen les incautacions de cocaïna (511,7 grams) i d'altres estupefaents (238,7 grams).
Estadística assenyala que el 45,1% dels estupefaents s'ha intervingut a l'interior del país, el 42,9% a la frontera hispanoandorrana i el 12% restant a la frontera francoandorrana.
El nombre de detencions amb imputació per delictes relacionats amb els estupefaents durant l'any 2024 ha estat de 300, un 15,8% més respecte a l'any 2023 (259 detencions). Un total de 181 arrestats (60,3%) van ser persones no residents, 69 residents no andorrans (23%) i 50 a persones de nacionalitat andorrana (16,7%). La policia ha fet a més 701 controls l'any passat amb comís de cànnabis i derivats, un 24,3% menys respecte de l'any 2023, i la major part d'ells (83%) s'han aplicat a no residents.