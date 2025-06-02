Estadística

La policia comissa més de 6 quilos de droga durant el 2024

Les intervencions baixen prop d'un 40% menys que l'any anterior

Drogues intervingudes per la policia durant el 2024

Drogues intervingudes per la policia durant el 2024SFP

Publicat per
Agències

Creat:

Actualitzat:

La policia ha intervingut al llarg del 2024 un total de 6.126,4 grams d'estupefaents. Aquesta xifra, segons publica aquest dilluns el departament d'Estadística, representa una disminució del 39,6% respecte als 10.135,5 grams decomissats el 2023. La comparativa de les xifres des de fa deu anys mostra que s'ha produït un augment del 32,7% respecte a l'any 2015 (4.125,2 grams). Tanmateix, les dades del 2024 estan per sota de la mitjana del període 2015-2024 (11.577,1 grams) i són semblants a la mitjana dels darrers cinc anys (7.444,4 grams).

El recull de dades indica que el 47,1% d'estupefaents intervinguts corresponen a l'haixix, amb un total de 2.886,5 grams, seguit de la marihuana, amb 2.489,5 grams (40,6%). Més lluny, se situen les incautacions de cocaïna (511,7 grams) i d'altres estupefaents (238,7 grams).

Estadística assenyala que el 45,1% dels estupefaents s'ha intervingut a l'interior del país, el 42,9% a la frontera hispanoandorrana i el 12% restant a la frontera francoandorrana.

El nombre de detencions amb imputació per delictes relacionats amb els estupefaents durant l'any 2024 ha estat de 300, un 15,8% més respecte a l'any 2023 (259 detencions). Un total de 181 arrestats (60,3%) van ser persones no residents, 69 residents no andorrans (23%) i 50 a persones de nacionalitat andorrana (16,7%). La policia ha fet a més 701 controls l'any passat amb comís de cànnabis i derivats, un 24,3% menys respecte de l'any 2023, i la major part d'ells (83%) s'han aplicat a no residents.

tracking