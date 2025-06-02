Cultura
Nova fase de conservació al jaciment de la Margineda
Els treballs tindran una durada de sis setmanes i l'import total de la restauració és de 62.899 euros
El ministeri de Cultura ha iniciat una nova fase de conservació al jaciment de la Margineda. Els treballs, a càrrec de l'empresa PETRA S.Coop. tindran una durada de sis setmanes, i l'import total destinat a la conservació i restauració de tot el jaciment és de 62.899 euros, que s'afegeixen als 43.900 destinats en les campanyes anteriors. La intervenció contempla actuacions integrals per restaurar els sectors del jaciment més afectats per la degradació del temps i les condicions meteorològiques.
La intervenció de restauració comptarà amb el suport de dos especialistes en la tècnica de construcció de pedra seca, per a la restauració de les estructures. A més, l’equip tècnic del comú d’Andorra la Vella col·laborarà en el desbrossat i la neteja del jaciment.