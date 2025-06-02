Cultura
Una mostra fotogràfica que evidencia la bretxa energètica
El fotoperiodista Pascal Maitre és l'autor de la nova exposició que acull el MW Museu de l'Electricitat
El fotoperiodista Pascal Maitre és l'autor de la nova exposició que des d'aquest dilluns acull el MW Museu de l'Electricitat. Sota el títol 'Carbó vegetal: l'or negre del bosc', la mostra vol reflexionar sobre les desigualtats en l'accés a l'energia que hi ha en els països menys desenvolupats, que encara avui dia s'abasteixen principalment de fusta o carbó vegetal per sobreviure. De fet, es calcula que en l'actualitat hi ha més de 700 milions de persones tant d'Àfrica, com de Sud-amèrica i Àsia que utilitzen aquests combustibles sòlids com a font principal d'energia, la qual cosa provoca una evident bretxa energètica enfront dels països amb ple servei elèctric.
L'exposició, organitzada de manera conjunta entre FEDA i l'ambaixada de França a Andorra, estarà oberta al públic fins al proper mes de novembre. El director general de FEDA, Albert Moles, ha volgut destacar la importància d'apropar al Principat exposicions d'aquest calat tenint en compte que les imatges de Maitre són publicades en reconegudes publicacions com National Geographic, les quals compten amb un ressò internacional evident. En aquest sentit, ha posat en relleu que des de FEDA sempre estan oberts a acollir mostres que expliquin temes lligats a la sostenibilitat o al canvi climàtic.
A més a més, ha recordat l'experiència d'Andorra, on hi va haver una reconeguda tradició de carboneres i, al final, "es tracta de l'energia que teníem en molts països europeus fa una mica més de 200 anys". Amb tot, ha manifestat que la mostra vol posar de manifest "la diferència que hi ha entre països" i fer que el públic agafi consciència, ja que a banda dels problemes que genera pel medi ambient, "també genera molts fums, sovint tòxics" que acaben afectant la salut de les persones.
Per la seva banda, el nou ambaixador de França a Andorra, Nicolas Eybalin, ha destacat que és la primera exposició que inaugura des que va assumir el càrrec i que "l'activitat cultural és un element important del treball de l'ambaixada" i ha remarcat la importància d'aquesta mostra que ja va estar exposada a Visa pour l'image a Perpinyà. "És una exposició extremament important" d'un fotoperiodista que ha estat reconegut amb "nombrosos premis" i ha subratllat la qüestió que aborda, la utilització del carbó, una activitat "necessària" en la vida quotidiana però que "contribueixi a la desforestació".
Qüestionat sobre si hi ha la intenció de potenciar exposicions d'aquest calibre, ha manifestat que des de l'ambaixada són "ambiciosos" en la cooperació cultural amb Andorra i que es treballa perquè aquestes accions puguin arribar a tot el territori.