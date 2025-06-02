Igualtat

Formació per prevenir l'assetjament sexual en l'àmbit laboral

La jornada ha comptat amb la participació d'una trentena de persones de l'àmbit empresarial

Assistens durant la formació.

Assistens durant la formació.

El departament d'Igualtat de Govern i la Cambra de Comerç han ofert aquest matí una formació en matèria de prevenció de l'assetjament sexual en l'àmbit laboral. Una trentena de persones de l'àmbit empresarial ha participat en la jornada a càrrec de la psicòloga especialitzada, Mònica Álvarez. A la formació també hi ha participat Maria Caminal, directora del curtmetratge Mariana, que narra una situació d’assetjament sexual en un entorn laboral.  

