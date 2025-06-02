LLEURE
Esport, solidaritat i festa a la 14a Cursa Popular Illa Carlemany
La 14a edició de la Cursa Popular Illa Carlemany va aplegar 4.000 corredors, i va exhaurir els dorsals disponibles. L’esdeveniment, organitzat pel Govern a través de la Secretaria d’Estat d’Esports i Joventut i el Ministeri de Salut, es va celebrar sota el lema Dia olímpic, coincidint amb la cloenda dels Jocs dels Petits Estats.
Es van recaptar 8.000 euros en benefici d'Unicef
La cursa va oferir recorreguts de 2 i 5 quilòmetres i va comptar amb la participació del cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra Mònica Bonell, entre altres autoritats. Espot va destacar que la prova va ser “la cirereta d’una setmana fantàstica” i va celebrar el rècord històric de medalles aconseguides als JPEE (un total de 38).
Es va reduir l’impacte ambiental amb mesures com la supressió d’ampolles d’un sol ús i es van recaptar 8.000 euros que aniran a parar als programes de protecció de la infància que impulsa l’associació d’UNICEF Andorra i que van fer de la cursa una festa de l’esport i la solidaritat popular.