Successos
Una dona amb 1,64 d'alcoholèmia pateix un accident a la rotonda de la Margineda
La policia ha detingut sis persones durant el cap de setmana per conduir èbries
Una dona que va patir un accident de danys materials diumenge a la rotonda de la Margineda va ser detinguda per conduir sota els efectes de l'alcohol. Els fets van succeir a dos quarts de nou del matí a la General 1 i l'arrestada va donar una taxa positiva d'1,64 grams per litre de sang, segons informa la policia.
El positiu de la dona va ser el més elevat de les sis persones detingudes durant el cap de setmana per conduir en estat d'embriaguesa. La policia indica que es tracta de sis conductors amb edats entre els 21 i els 38 anys, i la taxa d'alcoholèmia mínima detectada va ser d'1,28 grams.
El cos de seguretat informa que també es va arrestar un turista de 40 anys per entrar al Principat amb 0,7 grams de cocaïna. L'arrest es va fer al punt fronterer del riu Runer dissabte a la tarda.