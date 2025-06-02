Successos
Denunciat un andorrà per circular a 194 per hora a la C-14
Els fets van succeir divendres passat al terme municipal de Ciutadilla, a l'Urgell
Un conductor andorrà de 50 anys va ser denunciat penalment per circular a 194 quilòmetres per hora per la C-14 dins el terme municipal de Ciutadilla, a l’Urgell. Els fets van succeir divendres passat, durant un control que van muntar els mossos d’esquadra al punt quilomètric 59 de la C-14, en un tram on la velocitat màxima permesa és de 90 quilòmetres per hora. En el decurs del control, pels volts de les onze del matí, el cinemòmetre va detectar un vehicle circulant a 194 per hora.
Els agents de trànsit dels mossos d'esquadra van aconseguir aturar el vehicle, un Mercedes blanc, a Montblanc, i van denunciar el conductor per un delicte contra la seguretat del trànsit per circular a una velocitat penalment punible. El vehicle va quedar immobilitzat a disposició de l'autoritat judicial mentre que el conductor andorrà haurà de comparèixer, quan sigui requerit, davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Cervera.