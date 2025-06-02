Consell General
El Copríncep Serrano jurarà la Constitució el 26 de juny
L'acte es celebrarà al nou hemicicle del Consell General
El nou Copríncep Josep-Lluís Serrano Pentinat jurarà la Constitució el dia 26 de juny a les 12 hores, "per esdevenir Copríncep a tots els efectes". Així ho ha explicat el síndic general, Carles Ensenyat, en la roda de premsa posterior a la junta de presidents d'aquesta tarda.
L'acte se celebrarà al nou hemicicle del Consell General amb la presència de tot el Govern, els consellers generals, els catorze cònsols, representants de la Santa Seu, el president dels coprínceps, els directors dels seus gabinets, el Consell Superior de Justícia en ple, el Tribunal Constitucional també en ple, els exsíndics i els excaps de Govern, ambaixadors acreditats a Andorra i una representació, si el copríncep ho desitgés, de la seva família. Aquesta data i el format de l'acte s'ha pactat unànimement amb els grups parlamentaris.
Paral·lelament, la ciutadania podrà seguir l'acte per mitjà de pantalles que estaran ubicades a la plaça. L'esdeveniment acollirà, també, una part festiva a partir de les 12:30 hores, quan finalitzi el jurament, perquè la ciutadania "interactuï amb l'acte de jurament de la Constitució com podria ser un acte de presentació de bandera o que doni un paper a la ciutadania de manera més activa", ha destacat Ensenyat. Una part de l'acte considerada pel síndic "pública i no tancada a l'hemicicle".