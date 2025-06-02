Català
Constituït el Consell Nacional per la Llengua
La primera reunió s'ha celebrat avui al centre de català d'Encamp
El Consell Nacional per la Llengua s'ha constituït aquest matí. L'organisme té com a objectiu fer el seguiment de l'aplicació de la llei de la llengua pròpia i oficial, així com fomentar l'ús habitual del català en tots els àmbits i garantir la participació activa de totes les administracions públiques en la política lingüística, així com contribuir a la difusió dels resultats de les actuacions dutes a terme per fomentar el català com a llengua oficial i social. En el Consell Nacional per la Llengua hi ha representats el Govern, els comuns, la Universitat d'Andorra, l'AR+I, el consell econòmic i social i la plataforma andorrana per la llengua. La presidència de l'organisme recau en els ministres Ladislau Baró i Mònica Bonell.
En la primera reunió celebrada avui al centre de català d'Encamp, s'han exposat les darreres dades disponibles de coneixements i usos lingüístics, l'aplicació de la llei de la llengua pròpia i el procediment per fixar els objectius generals de la política lingüística per al trienni 2025-2028. També s'ha acordat dur a terme el debat per a l'elaboració del pla nacional per la llengua al setembre.