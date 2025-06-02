EL BÀCUL CANVIA DE MANS
Consens al Consell General pel nou Copríncep episcopal
Les formacions polítiques agraeixen la tasca de Vives i destaquen la voluntat de diàleg i servei de Josep-Lluís Serrano
“El relleu que s’ha fet era previsible i és un signe de normalitat institucional”. Així ho va afirmar ahir Jordi Jordana, president del grup parlamentari demòcrata, en valorar la jubilació del bisbe Joan-Enric Vives i el nomenament de Josep-Lluís Serrano com a nou Copríncep episcopal. Jordana va voler agrair els més de vint anys de servei de Vives destacant que “ha estat al costat d’Andorra quan ho ha necessitat”, amb una actitud “discreta però ferma”.
També va celebrar l’arribada del nou bisbe, a qui va felicitar i ha ofert col·laboració per afrontar “els reptes que la societat andorrana té plantejats”, valorant la seva “capacitat d’escolta i de diàleg” com un bon auguri per al futur institucional.
Des del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé va remarcar que “Andorra viurà un canvi rellevant de cap d’Estat i també del principal pastor de l’Església catòlica”. Va expressar respecte per la institució del coprincipat i va desitjar que l’arquebisbe Vives “pugui seguir tenint una vinculació forta amb el país”. Escalé també va posar sobre la taula un dels temes de fons: “La qüestió de la interrupció voluntària de l’embaràs depèn de la determinació del poble andorrà, més que de cap element extern”.
Pere Baró, president del grup parlamentari socialdemòcrata i president del PS, va ser explícit: “Felicitem el senyor Serrano Pentinat pel nou càrrec de bisbe i Copríncep, que al final és el que més ens preocupa”. Va afegir que espera que el nou Copríncep “tingui una visió d’Estat” i que es puguin abordar temes socials com l’avortament. “Sembla que aquest serà el camí”, va apuntar, tot mostrant-se prudent.
Baró també va assenyalar que amb Vives “potser sí que hem trobat mancances, sobretot amb el tema del diàleg”, i espera que Serrano mostri una actitud més oberta. “És Andorra qui ha de posar les bases, i ell el que ha de fer és servir el país com a Copríncep, no al revés”.
Andorra Endavant, per la seva banda, va qualificar Josep-Lluís Serrano com “un perfil molt ben triat, digne del càrrec”, i va expressar la seva confiança que exercirà “amb honor, responsabilitat i respecte per la sobirania del nostre país”. El partit liderat per Carine Montaner veu en aquest canvi una “nova etapa institucional de relació fluida i constructiva entre institucions” i destaca del nou Copríncep “la seva qualitat humana, formació sòlida i experiència internacional”.
Col·laboració
Amb aquest conjunt de reaccions, el relleu al coprincipat episcopal es tanca amb una valoració generalment positiva i un desig compartit de col·laboració, estabilitat i diàleg institucional en una etapa marcada per debats socials pendents i un nou context europeu.
Durant la seva ordenació com a bisbe coadjutor i Copríncep episcopal, Serrano va expressar el seu compromís amb la societat andorrana. En les seves primeres paraules, va destacar la voluntat de “servir els treballadors que passen dificultats, els immigrants i els padrins”, i va reclamar un diàleg entre avis i joves.