Solidaritat
La col·laboració amb Mònaco i França va reforçar la Creu Roja durant els Jocs
Els països visitants van aportar nou socorristes
La Creu Roja va comptar amb el suport de nou socorristes internacionals, provinents de la Creu Roja de Mònaco i França, durant els Jocs dels Petits Estats d'Europa Andorra 2025. Concretament, hi van participar quatre socorristes de Mònaco i cinc de França, que van treballar amb els equips de la Creu Roja Andorrana desplegats als diferents espais esportius del país. "Va ser un orgull poder comptar amb el suport de companys i companyes d’altres Creus Roges. Aquest tipus de col·laboracions internacionals reforcen els llaços entre països i garanteixen una millor resposta davant esdeveniments d’aquest abast", va destacar Vicky Marrugat, presidenta de la Creu Roja Andorrana.
En el marc d'aquesta col·laboració, el dimarts 27 de maig, la Creu Roja es va trobar amb una delegació de Mònaco. L'acte també va comptar amb la presència del Príncep Albert II de Mònaco, president de la Creu Roja del país i que va mostrar el seu suport a la cooperació humanitària entre països.