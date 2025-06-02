SAAS
El Cedre incrementa residents i millora serveis en el darrer any
Al llarg del 2024, un total de 124 persones van conviure al centre residencial El Cedre, una xifra superior als 90 residents registrats l’any anterior. El perfil majoritari va ser femení, amb 80 dones i 44 homes, i una mitjana d’edat de 83 i 78 anys, respectivament. Pel que fa als nous ingressos, van ser 35, també amb predomini de dones.
L’increment de residents va ser possible gràcies a l’ampliació de 19 llits, resultat del trasllat dels llits hospitalaris del servei d’Envelliment i Salut subaguts a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. A més, segons consta a la memòria del SAAS, es van dur a terme reformes estructurals a la planta baixa del centre, a les zones del gimnàs, sales polivalents i cafeteria i a l’exterior del centre amb la finalitat de millorar l’entorn per a residents i famílies.
També es va reforçar l’organigrama amb la incorporació de dos professionals d’infermeria referents, per garantir la continuïtat assistencial i l’atenció contínua els 365 dies de l’any. D’altra banda, El Cedre va renovar la certificació ISO 9001:2015 i va potenciar les activitats socials, tant a dins com a fora del centre, amb 429 accions dins el centre i 42 de caràcter extern.