Turisme
Andorra Turisme presenta un pla gastronòmic centrat en la formació i la promoció exterior
El motiu principal per venir al Principat del 5,5% dels visitants del 2024 va ser la cuina
Entre el 2014 i el 2024 s'ha doblat el percentatge de persones que manifesten que el motiu principal per venir a Andorra ha estat la cuina, passant del 2% al 5,5%. En aquesta dècada, a més, la satisfacció global amb la restauració s'ha elevat i ha passat del 7,8 al 8,1 sobre deu. Conscients del potencial de la gastronomia del país, Andorra Turisme ha impulsat un pla gastronòmic que s'ha presentat aquest dilluns i que inclou "un pla d'acció ambiciós" amb propostes a diversos anys vista i que arrenquen aquest any. D'aquesta manera, la marca 'Andorra. Gastronomia d'alta muntanya' es començarà a promoure aquest 2025 amb activitats molt centrades en la formació i també en la promoció exterior.
Així, el ministre de Turisme, Jordi Torres, ha explicat davant el sector que després d'un estudi previ en què es van detectar els punts forts i febles, s'ha establert un full de ruta que busca posicionar Andorra com a destinació de gastronomia, incidint de manera especial en el concepte d'alta muntanya. Per aquest motiu, segons ha completat el gerent d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, s'ha definit una marca que gira al voltant d'aquesta idea i un pla d'acció molt centrat en el fet que Andorra és "un territori singular", en el producte i en les persones. En aquest sentit, ha emfasitzat el fet que Andorra ja compta amb disset productors autòctons.
Pel que fa al pla d'accions, aquest 2025 estarà molt centrat en el Gastrolab, formacions per al sector que tindran lloc el mes de juny i novembre i que estaran adreçades a tothom en general. També es farà l'Andorra Orígens, un campus que vol ser una "trobada intensiva i immersiva de dos dies", tal com ha posat en relleu Jordi Parra, de Vocento, empresa que ha assessorat Andorra Turisme. I aquest 2025, a més es faran presentacions a l'exterior, a Barcelona, Madrid i Tolosa, amb àpats a quatre mans per donar a conèixer la gastronomia d'alta muntanya. Una altra acció important serà l'Andorra Taste, que se celebrarà entre el 17 i el 21 de setembre amb ponències, jornades professionals i populars. Tal com ha reivindicat Torres, es tracta d'una cita consolidada que ja arriba a la tercera edició.
I un altre dels eixos del pla d'acció ha estat nomenar set ambaixadors que han d'ajudar a donar a conèixer la gastronomia del país. Promouran la cuina andorrana en esdeveniments que es facin i, a més, acompanyaran nous talents. Ho seran Marcel Besolí, Jordi Grau, José Antonio Guillermo, Rodrigo Martínez, Carles Flinch, Victoria Kemerer i Gerard Martínez, de Ramaders d'Andorra. Grau ha subratllat que "fa molts anys que el país pica pedra" i que hi ha gent "que treballa dur, que divulga, que fa moltíssimes coses per promoure la gastronomia d'alta muntanya" i ha afegit que és "una gran responsabilitat" ostentar aquest 'càrrec'. Ha destacat que després d'aquests anys de feina, que es tiri endavant un pla que "endreça" i fixa uns objectius és positiu per continuar potenciant el país gastronòmicament.
Torres ha subratllat que la creació d'aquesta mena de "cos diplomàtic d'ambaixadors de la gastronomia" és una de les accions ambicioses" que han de servir per projectar la gastronomia del país de cara a l'exterior. I ha subratllat que pel que fa a la formació, el més important és que servirà perquè "surtin nous cuiners, noves cuineres, gent interessada, personal de sala..." i que el sector "estigui encara més professionalitzat".
El titular de Turisme també ha subratllat que aquest pla ha de servir per desestacionalitzar "que no tinguem aquestes èpoques de l'any tan tensionades" per "justament ser un destí 365 dies l'any". El ministre ha defensat que cal promoure tota la gastronomia del país, ja que n'hi ha "per a tots els públics" i que el que es vol és "ser més presents a les guies internacionals tipus les guies Michelin, pots tenir restaurants de tots els tipus, n'hi han de més cars, més elaborats d'alguna manera i després en tens també de més barats, però que tot i així també estan molt ben valorats amb la seva relació qualitat-preu i aquests també s'han de posar en valor", ha resumit.