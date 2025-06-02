Aliança per a les muntanyes

Escaldes acollirà la 7a Reunió global del Mountain Partnership centrada en el turisme responsable

L'esdeveniment se celebrarà del 26 al 28 de març del 2026

La 7a reunió global del Mountain Partnership (Aliança per a les Muntanyes), que tindrà lloc del 26 al 28 de març del 2026 a Escaldes, se centrarà en el turisme responsable. Les jornades tindran per tema "Muntanyes per al futur: turisme sostenible, comunitats pròsperes". L'ambaixadora per a la cooperació transfronterera, Noelia Souque, ha assenyalat que "el Govern està compromès a treballar conjuntament amb els membres l’Aliança per a les Muntanyes i el seu secretariat per organitzar un esdeveniment inclusiu que reflecteixi la diversitat de les comunitats i regions de muntanya", i ha apuntat que "Andorra està 100% compromesa amb la promoció de l’agenda internacional per a les muntanyes i el seu desenvolupament sostenible". 

El Mountain Partnership és l’aliança de les Nacions Unides formada per socis dedicats a millorar la vida dels pobles de muntanya i a protegir els entorns muntanyosos arreu del món. Va ser fundada l’any 2002, en el marc del primer any internacional de les muntanyes, i actualment té més de 630 membres, entre els quals hi ha 68 governs de tots els continents.

