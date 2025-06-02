Estadística
Tres detinguts per temptativa d'homicidi en violència domèstica el 2024
Són els primers arrestats per aquest motiu des del 2019
La policia va detenir el 2024 a 36 persones per violència de gènere. Segons les dades fetes públiques per estadística aquest matí, també es van arrestar 23 persones per violència domèstica i una per ambdues tipologies. Del total de detinguts, una seixantena, el 76,7% són homes i el 65% d'aquests es troben en la franja d'entre 30 i 49 anys. El 75% de les detencions van ser per casos de violència física, un total de 45 detinguts. Dues detencions van ser per violència psíquica, deu per ambdues i tres per temptativa d'homicidi o assassinat. En aquest últim cas, cal destacar que són les primeres detencions per temptativa d'homicidi des del 2019.
L’any 2024 es van reportar un total de 55 infraccions en l’àmbit domèstic. La majoria són degudes a agressions físiques (35). Aquestes infraccions van suposar la detenció de 23 persones. La majoria dels detinguts (20) van ser per violència física. Per sexe, es van arrestar 14 dones i 9 homes, la majoria compresos entre els 18 i els 21 anys i dels 30 als 39 anys (26,1% en ambdós casos). Només 3 de les 23 persones van ser no residents.
Pel que fa a les infraccions per violència de gènere, l’any 2024 es van registrar un total de 86, gairebé la meitat degudes a agressions simultànies, tant físiques com psíquiques. Aquestes infraccions van suposar la detenció de 36 homes. La majoria dels detinguts, 24 van ser per violència física. La franja d’edat més comuna és entre 30 i 39 anys i 28 eren residents, per 8 que no ho eren.
El 81,7% dels detinguts són residents
El departament d'estadística apunta que la major part dels detinguts són residents del país, un 81,7%, mentre que la resta són no residents, el 18,3%. Si s’analitzen les detencions per sexe de la persona detinguda, el 76,7% van ser homes, mentre que el 23,3% dones. El 2024 els agents van detenir un total de 46 homes, quatre més que el 2023. Pel que fa a les dones, l'any passat en van ser arrestades 14, una més que el 2023.
El 2024 hi va haver un total de 785 intervencions de la sala d'informació, control i comandament de la policia (SICC), per violència domèstica i de gènere, un 7,6% menys que el 2023. El 72,9% d'intervencions van ser a causa de problemes en l'àmbit domèstic i el 18% deguts a la custòdia de menors. Els casos de violència domèstica van suposar un 5,4% i els de violència de gènere un 3,7%. El nombre d’infraccions en l’àmbit domèstic registrades l’any 2024 ha disminuït a 141, el que significa un decreixement del 7,2% enfront de les 152 infraccions del 2023. El tipus d’infracció més comú van ser les agressions físiques amb un 43,3% del total.