Successos
Un gos es queda atrapat a l'exterior de la planta superior d'una de les torres
Els fets van passar ahir a la tarda, durant la tempesta
Un gos es va quedar atrapat a l'exterior de la planta superior d'una de les torres d'Escaldes durant la tempesta d'ahir a la tarda. El gos, de raça border collie, va sortir per una finestra que s'havia deixat oberta el propietari, que havia anat a comprar, i es trobava sense protecció a les altures. Els veïns, en veure el gos desprotegit, van trucar ràpidament als serveis de circulació comunal que es van mobilitzar ràpidament contactant amb el llogater del pis perquè tornés a casa i protegís l'animal, que es troba sa i estalvi. Els agents de circulació també van contactar amb el propietari de l'habitatge per informar-lo dels fets.