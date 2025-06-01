Cultura
Ferran Mata ha estat escollit com a nou fallaire major de les Valls d'Andorra
Pertany al col·lectiu d'Ordino
Ferran Mata serà el nou fallaire major de les Valls d'Andorra. Mata ha estat l'escollit després que l'equip que capitanejava hagi estat el que ha trobat el clau d'or que penjava de l'argolla en la tradicional recerca de l'argolla de Fontargent, celebrada aquest matí a Incles. Ferran Mata, que pertany al col·lectiu dels fallaires d’Ordino, substituirà en el càrrec a Marco Castro, fallaire major 2024, que li traspassarà la capa vermella durant l’acte que se celebra a la plaça del Consell General el dia 23 de juny després de recollir la Flama del Canigó.
Lua Blasi, Laia Moreno i Daniel Rico seran els fallaires menors d'Andorra la Vella, Escaldes i Ordino respectivament, mentre que Sant Julià escollirà el fallaire el 15 de juny.