CANVI INSTITUCIONAL
Confiança en la capacitat del nou Copríncep
Espot lloa el llegat de Vives i dona suport al nou cap d’Estat en una etapa de continuïtat
El traspàs de poders entre Joan-Enric Vives i el nou bisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra va tenir lloc amb plena normalitat institucional i un esperit de consens, segons va destacar el cap de Govern, Xavier Espot. El nomenament del bisbe coadjutor fa gairebé un any va permetre una transició sense estridències, en paraules del mateix Espot, que va voler posar en relleu tant les capacitats del nou cap d’Estat com la trajectòria del seu predecessor.
“Hem garantit la continuïtat institucional a través del nomenament d’un bisbe coadjutor”
“És un dia per celebrar perquè la continuïtat institucional queda garantida en una persona altament capacitada”, va afirmar el cap de l’executiu, tot afegint que “també és un dia una mica trist”, ja que es perd “un referent que m’ha acompanyat en moments difícils”. Espot va remarcar la tasca de Vives com a figura de suport durant situacions complexes com la crisi sanitària o l’emergència habitacional.
“Amb el Papa Francesc des que va venir Parolin no s’ha parat en cap moment de parlar”.
Per a Espot, Vives ha sabut mantenir-se fidel al marc constitucional, aportant una presència discreta però efectiva, tant en l’escena nacional com internacional. Va destacar la seva capacitat multilingüe i la cultura extensa, que han contribuït, segons ell, a projectar una imatge digna del país arreu del món. Ara, amb l’experiència adquirida al capdavant del Govern, Espot es va mostrar disposat a acompanyar el nou Copríncep en el procés d’adaptació, tot confiant que també hi trobarà suport quan sigui necessari. El síndic general, Carles Ensenyat, va confirmar que des del moment del relleu, el nou bisbe és Copríncep a tots els efectes: pot signar lleis i exercir plenes funcions institucionals. El jurament de la Constitució, previst per a finals de juny, serà un acte formal que acabarà de completar el protocol. Ensenyat va voler subratllar que el canvi al capdavant del bisbat i al Vaticà no suposa una ruptura, sinó una continuïtat en la línia de treball conjunta. En aquest sentit, va expressar l’esperança que les reivindicacions d’Andorra, com la despenalització de l’avortament, puguin avançar entrant a tràmit la la llei. El canvi va coincidir amb la festivitat de Canòlich, fet que va donar un to històric i popular a l’acte. El cònsol de Sant Julià, Cerni Cairat, va valorar positivament que el traspàs es fes dins el país i durant una jornada tan arrelada. “Ha estat un Canòlich diferent i històric”, va dir, en referència a la coincidència amb la festa local, que va atreure una gran afluència de visitants.
“A Sant Julià encara hi ha molt sentiment de comunitat i avui hem vingut a celebrar-ho”
Cairat va subratllar que la decisió del bisbat de celebrar l’acte en aquest context ha permès apropar-lo a la ciutadania i transformar una cerimònia institucional en una celebració comunitària.