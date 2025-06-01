Meteo
Avís groc per tempestes i calamarsa
Les ràfegues de vent poden arribar fins als 60 quilòmetres per hora
El servei meteorològic ha activat l'avís groc per fortes tempestes i calamarsa a partir de les dotze del migdia i fins a la mitjanit a tot el territori. Els núvols creixeran a partir del migdia i a primera hora de la tarda les tempestes afectaran el nord i després d'una pausa, a la segona meitat de la tarda i al vespre ho faran arreu, fet que permetrà una normalització de les temperatures a la nit. El servei meteorològic alerta de la intensitat dels xàfecs i de la possibilitat de calamarsa i ràfegues de vent de fins a 60 quilòmetres per hora en els moments de màxima intensitat de la tempesta.
Les temperatures màximes s'enfilaran fins als 28 graus a la capital, els 23 a 1.500 metres o els 14 graus al Pas.
Dilluns inestable
Demà serà un dia inestable, amb precipitacions intermitents al conjunt del Principat i amb temperatures que descendiran fins a 5 graus respecte a les d'avui. A partir de dimarts tornarà l'estabilitat, amb núvols que poden deixar alguna tempesta puntual el dimecres a la tarda.