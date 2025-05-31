REFORMA LEGISLATIVA
Els grups volen que el Tribunal de Comptes pugui sancionar
La reforma legislativa encara no s’ha iniciat, però la voluntat és fer-la aquesta legislatura
La reforma de la Llei del Tribunal de Comptes per tal que aquest organisme pugui disposar de poder sancionador hauria d’arribar durant aquesta legislatura. Tanmateix, les feines encara no han començat i, segons apunten des de Demòcrates, “no està entre les prioritats” actuals de la comissió legislativa de Finances.
El president del PS i membre d’aquesta comissió, Pere Baró, va recordar que la necessitat de dotar el Tribunal de Comptes d’aquesta competència “és una reivindicació que hem defensat sempre”, ja que consideren que “no té sentit que no tingui més poder en aquest àmbit”. Una posició que el PS ja havia defensat durant la legislatura anterior i que, segons Baró, “continuarem defensant”.
“Pensem que s’ha de tractar i parlar entre els diferents grups”
Per la seva banda, el vicepresident de la comissió i president de Concòrdia, Cerni Escalé, va apuntar que la voluntat “és obrir la llei”, perquè “pensem que s’ha de tractar i parlar entre els diferents grups”.
Els incompliments que detecta el Tribunal de Comptes no comporten cap conseqüència directa actualment. Les seves funcions són exclusivament fiscalitzadores i consultives. Quan detecta irregularitats, pot emetre una nota informativa amb caràcter d’advertiment, amb l’objectiu que les irregularitats no es repeteixin. La segona, en casos més greus, és comunicar a la Fiscalia possibles indicis de delicte, perquè sigui aquest organisme qui determini si cal obrir diligències penals.
“No té sentit que el tribunal no tingui més poder en aquest àmbit”
El Tribunal de Comptes és un dels quatre organismes adscrits al Consell General. La seva llei serà l’última que es modificarà després de les que afecten l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA), el Raonador del Ciutadà i l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA).