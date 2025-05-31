Successos
Els bombers col·laboren en un rescat a la Serra del Cadí
En arribar a la posició, la víctima havia perdut la vida a causa d'una aturada cardiorespiratòria
El grup de rescat de muntanya dels bombers ha col·laborat amb els bombers de Catalunya en un rescat a la Serra del Cadí aquest matí. El cos explica que en arribar a la posició requerida, "la víctima, que es trobava en aturada cardiorespiratòria, ja havia perdut la vida". En aquest requeriment, a petició dels bombers de la Generalitat, s'hi han desplaçat dues dotacions dels bombers i un bomber infermer de la unitat sanitària, amb helicòpter.