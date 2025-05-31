SANITAT
El doctor Joan Soler serà el nou responsable de salut mental al SAAS
El consell directiu del SAAS ha nomenat el doctor Joan Soler Vidal com a cap de servei de salut mental. Soler assumirà les funcions com a responsable del servei a partir de demà. Unes funcions que fins al mes de febrer depenien del doctor Carlos Mur.
El SAAS va informar al febrer que Mur havia presentat el seu “desistiment voluntari com a cap de servei de salut mental, per raons personals i familiars amb motivacions professionals sobreafegides”. Des de l’1 de març, la doctora Rosario Pérez, metgessa especialista en psiquiatria, va assumir la direcció fins que s’ha resolt la convocatòria, en què Pérez era l’altra candidata.
Soler és un psiquiatre català amb una trajectòria destacada en l’àmbit clínic, docent i de recerca. Fins ara havia treballat com a psiquiatre investigador a la Fidmag Research Foundation (Hermanas Hospitalarias), on havia liderat diversos projectes en salut mental des del 2018.
El doctor va combinar aquesta tasca amb la pràctica clínica en diversos centres, especialment en l’àmbit de les addiccions i l’atenció hospitalària, i va exercir com a professor associat a la Universitat de Barcelona. També va tenir experiència internacional com a investigador visitant a Nova York. Anteriorment, també va participar en el disseny del pla nacional de salut mental al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària.
És fundador i coordinador del Barcelona Leadership Course, un curs internacional per a joves psiquiatres amb participació de figures com Norman Sartorius i Sir Graham Thornicroft. A més, ha estat actiu en entitats com ara la World Psychiatric Association i l’European Federation of Psychiatric Trainees.