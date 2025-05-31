SUCCESSOS
Detingut un home per agressió sexual a dues menors d’edat
El resident va enregistrar i difondre un vídeo en què apareixia nua una de les víctimes
La policia va detenir dijous passat a la tarda a Andorra la Vella un home resident de 42 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual. L’home tenia una ordre de detenció judicial per presumptes agressions sexuals a dues menors d’edat. A una d’elles l’hauria agredit sexualment en diverses ocasions quan tenia entre vuit i onze anys i, a l’altra, almenys una vegada, quan tenia nou anys.
A més, segons va informar la policia en un comunicat adreçat als mitjans de comunicació, també se l’acusa d’un delicte d’utilització de menors per a la pornografia, perquè hauria enregistrat i difós per xarxes socials un vídeo en què apareixia, nua, una de les menors víctimes.
Aquesta setmana, la policia també ha arrestat, al Pas de la Casa, un home de 26 anys com a presumpte autor d’un delicte contra el patrimoni. La detenció es va efectuar dimarts al matí per ordre judicial per la seva presumpta implicació en un cas que es remunta a l’abril del 2023, quan es va detenir l’extreballador d’un establiment comercial del Principat que hauria defraudat més de 60.000 euros a l’empresa a través de comandes de productes d’electrònica, informa la policia en el comunicat.
Aquesta persona va obtenir, de forma fraudulenta, un codi que li permetia manipular el sistema perquè entengués que els productes ja estaven pagats quan no era així i, un cop arribaven a la botiga, els venia per internet. Quan va cometre l’estafa, l’home ja no treballava a l’empresa. Actuava amb la cooperació del detingut aquesta setmana, que era qui recollia el material a l’establiment.
ARRESTAT PER UNA ORDRE DE DETENCIÓ PER FURTS
Pel que fa a delictes contra la salut pública, una dona de 33 anys va ser arrestada dijous al vespre a la frontera del riu Runer quan accedia al país en un autobús de línia regular en possessió d’un cartó d’LSD.
Quant a la conducció sota els efectes de l’alcohol, els darrers dies s’ha detingut tres persones a Andorra la Vella que van donar positiu en diversos controls.