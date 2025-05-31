PREGUNTA A GOVERN
Carine Montaner demana per la “manca” de passaports
Andorra Endavant afirma haver rebut diverses queixes de ciutadans
El grup parlamentari Andorra Endavant va traslladar ahir una pregunta escrita a la ministra de Justícia i Interior per exigir explicacions sobre la manca de passaports físics i els retards acumulats en les renovacions. L’escrit, firmat per la presidenta del grup, Carine Montaner, s’emmarca dins del control parlamentari al Govern i té com a objectiu esclarir les causes d’aquest incident que, segons denuncien, afecta directament el dret a la mobilitat de diversos ciutadans.
“Entenem que és la primera vegada que es produeix una situació com aquesta a Andorra, i per això ens preguntem com pot ser que un servei tan essencial no disposi d’un sistema de previsió adequat per evitar una ruptura d’estoc”, va afirmar Montaner.
La formació va recollir diverses queixes de ciutadans afectats, que asseguren haver tingut dificultats greus per renovar el seu passaport, amb conseqüències directes sobre plans de viatge, compromisos familiars i desplaçaments professionals.
Andorra Endavant demana a la ministra que detalli les causes concretes d’aquesta manca de documentació i que expliqui quines mesures adoptarà l’executiu per evitar que es repeteixi.