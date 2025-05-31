EXTERIORS
Andorra destaca el cicloturisme al consell executiu d’ONU Turisme
El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, va participar en la 123a reunió del consell executiu d’ONU Turisme, que va tenir lloc a Segòvia, on es va elegir la candidata dels EAU, Shaikha al-Nowais, per dirigir l’organisme. Torres va intervenir en el col·loqui Cicloturismo, territorio y más allá de La Vuelta, i va destacar Andorra com a destinació referent en cicloturisme. També es va reunir amb els seus homòlegs d’Espanya, l’Aràbia Saudita, Croàcia, la República Dominicana i Grècia. L’ambaixadora Eva Descarrega i la directora de Turisme, Cristel Molné, van encapçalar la delegació.