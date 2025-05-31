ENSENYAMENT
Alumnes d’Ordino participen en una activitat científica
Els alumnes de segona ensenyança de l’escola andorrana d’Ordino van prendre part dijous passat en una jornada de descoberta científica al parc natural de Sorteny. A través d’una activitat impulsada per la Fundació Terra i el Creaf, amb el suport de FEDA i el ministeri d’Educació, els joves van poder observar com treballen els investigadors que estudien els efectes del canvi climàtic en els entorns de muntanya.
El projecte busca esbrinar els efectes del canvi ambiental a la muntanya
Durant la sortida, els estudiants van aprendre conceptes com, per exemple, com es mesuren els arbres o com es fan servir càmeres de fototrampeig per seguir la fauna, i van observar el comportament d’ocells i altres espècies. Aquesta experiència forma part del projecte L’alt Pirineu andorrà, com canviarà?, una iniciativa que combina recerca ecològica amb educació ambiental.
El director del departament de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals del ministeri d’Educació, Albert Maluquer, va destacar el valor de l’aprenentatge fora de l’aula i la importància de connectar els alumnes amb la ciència que es fa al seu entorn.
Per la seva banda, l’investigador del Creaf Bernat Claramunt va explicar que la finalitat dels treballs, que van començar deu anys enrere, és entendre els efectes i que els ecosistemes de muntanya són especialment sensibles al canvi global, i que cal preparar les noves generacions per fer-hi front.