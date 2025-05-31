La Massana
300 persones gaudeixen del projecte educatiu de la Fundació ONCA
Ha arrencat avui amb tres passis de l'espectacle 'El batec del bosc'
El projecte educatiu del 2025 de la Fundació ONCA ha arrencat aquest dissabte amb tres passis de l’espectacle 'El batec del bosc', de la companyia La Maquineta Produccions, del que han gaudit unes 300 persones entre infants i les seves famílies. El projecte de la fundació té com a objectiu despertar l’interès musical entre els més petits i compartir experiències musicals en família i aquest any se centra en la natura i el medi ambient.
Amb 'El batec del bosc' La Maquineta ha convidat el públic que ha omplert el teatre de les Fontetes a submergir-se en un bosc viu, on els sons de la natura es transformen en ritmes, melodies i emocions. A través de la música interpretada en directe amb bateria, acordió i guitarra, i amb una acurada posada en escena de llums i escenografia, la companyia construeix un viatge que estimula l’escolta, la imaginació i el respecte pel nostre entorn. El protagonista, el Guim, ha guiat els més petits en la descoberta de la música. “Els nens, normalment amb aquesta obra, es queden sorpresos de veure els instruments en directe i van agafant sensibilitat amb la música i aprenen conceptes bàsics com el tempo, les blanques, rodones, negres, les intensitats, els volums...”, han explicat des de la companyia, que argumenten que l’espectacle és una manera "d'introduir els conceptes bàsics de la música a través d'un petit conte”.
Els dos integrants de la companyia, Andreu Renau i Moisès Queralt s’han mostrat encantats de ser ells els que encetin el projecte educatiu de la Fundació ONCA d’aquest 2025.
El projecte educatiu continuarà el 20 de setembre i el 13 de desembre, seguint la mateixa línia temàtica de respecte a la natura i el medi ambient.