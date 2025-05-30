Internacional
Torres revindica el rol del Principat com a territori ciclista a Segòvia
El ministre de Turisme i Começ ha participat en una jornada sobre els 90 anys de 'La Vuelta'
El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha reivindicat la posició d'Andorra com a territori ciclista a la localitat espanyola de Segòvia. Torres ho ha fet en una jornada integrada en el programa d'activitats commemoratives dels 90 anys de 'La Vuelta'. Allà ha remarcat que el Principat compta amb una cultura ciclista i amb espais adequats, i també ha emfatitzat el fet que a Andorra resideixen més de 135 ciclistes professionals i diversos equips que hi entrenen al llarg de l'any.
Torres, paral·lelament, ha participat en la 123a reunió del consell executiu d'ONU Turisme, on s'ha determinat que la candidata dels Emirats Àrabs Units, Shaikha Al Nowais, ocuparà el càrrec de secretaria general de l'organisme per al període 2026-2029. Torres ha aprofitat el desplaçament per trobar-se amb els seus homòlegs d'Espanya, de l’Aràbia Saudita, de Croàcia, de la República Dominicana i de Grècia.