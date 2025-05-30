Meteo
Temperatura màxima de 30,7 graus al Roc de Sant Pere
Durant els darrers 30 anys, només en 5 mesos de maig s'han superat els 30
El Roc de Sant Pere va arribar ahir als 30,7 graus. Durant els darrers 30 anys, només en 5 mesos de maig s'han superat els 30 graus, segons apunta el servei meteorològic. El valor més alt es va registrar l'any 2022, amb 32,4 graus, però el 2001 va ser l'any en què es van registrar més dies per sobre d'aquest llindar, un total de 3. El termòmetre pot marcar un altre temperatura alta avui, quan es preveu que els valors tornin a arribar als 30 graus.
Les temperatures aniran a la baixa a partir de demà, quan ens afectaran diversos ruixats i tempestes durant les tardes de dissabte i diumenge, i que es poden allargar ben entrada la setmana vinent, guanyant protagonisme també al matí. El termòmetre baixarà entre dos i set graus respecte als valors màxims d'avui.