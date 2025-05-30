TRIBUNAL DE COMPTES
Prima a l’APDA per casar-se
L’ens ficalitzador retreu a l’organisme el pagament d’un plus per matrimoni de 200 euros. El 2023 el va percebre la directora.
Les retribucions a l’Agència de Protecció de Dades (APDA) tornen al focus del Tribunal de Comptes, que de nou retreu que la directora de l’organisme, Resma Punjabi, i una inspectora cobressin hores extraordinàries el 2023; aquest cop la quantia és força inferior a la del 2022, de 411 euros. Però en aquesta ocasió, l’ens fiscalitzador critica un nou concepte salarial: la prima per matrimoni de 200 euros que va cobrar Punjabi “sense que consti ni s’hagi obtingut en el treball de camp, la base normativa que justifiqui aquest pagament”. Sobre les hores extraordinàries reitera allò que ja va dir el 2022, que “la cap de l’agència i els inspectors tenen la consideració d’autoritat pública. Per aquest motiu, el seu treball es caracteritza per la llibertat d’actuació i la plena responsabilitat i no estan subjectes a l’estricta limitació de la jornada laboral, pròpia del personal laboral”. En conseqüència, “no tindrien cabuda, per a aquests càrrecs, les contraprestacions per hores extraordinàries”.
LA prima i les hores extres podrien ser "pagaments indeguts'
I què diu l’agència en les al·legacions signades per Punjabi? Sobre les hores extraordinàries, s’escuda en allò que ja va argumentar, que es deuen a la sobrecàrrega de feina que es va haver d’assumir per l’aplicació de la nova llei i la baixa d’una inspectora, que en el passat ja se n’havien abonat sense que el Tribunal de Comptes en fes cap menció i que l’excap i una inspectora van estar percebent un complement mensual de 300 euros per cobrir la vacant d’un inspector. “Si en el passat es va retribuir el mateix concepte, no és justificable la seva objecció en l’actualitat”, retreu Punjabi al Tribunal. Sobre la gratificació per casament, s’emmarca en una guia interna de gestió de persones i es posa de manifest que l’octubre del 2022 se’n va abonar una d’idèntica a una de les inspectores “sense que aquesta fos objecte d’observació o esmena”. Les justificacions no convencen l’òrgan de fiscalització, que manté les conclusions i que aquestes retribucions “podrien tenir la consideració de pagaments indeguts”, i comportar responsabilitats civils i administratives, i sancions.