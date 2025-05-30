REPORTATGE
Un ‘narco’ col·laborador
Corts va jutjar ahir un home per vendre droga. La seva detenció va permetre destapar diversos delictes de narcotràfic i proxenetisme.
La detenció d’un narcotraficant va desencadenar la identificació de tres traficants més i el desmantellament d’un negoci de prostitució a Encamp que fins aleshores havia passat desapercebut per a la policia. Tots aquests fets van sortir a la llum ahir durant la vista oral celebrada al Tribunal de Corts, en la qual la Fiscalia va demanar una pena de nou anys per a l’encausat.
Els fets es remunten al gener del 2024, quan el cos de seguretat va detenir un home de 46 anys després de diverses informacions que el vinculaven amb el sector de l’oci nocturn i amb la venda de drogues al poble de Canillo i en un establiment del Tarter. Durant l’operació, es van comissar 520 pastilles d’èxtasi barrejades amb heroïna, 383 grams de marihuana, 3,31 grams de cocaïna, 2,4 d’MDMA i un total de 12.465 euros en efectiu gràcies al desplegament que va efectuar el cos de seguretat.
La fiscalia ha rebaixat la pena dels 12 als 9 anys per l'ajuda de l'acusat
Després de la seva detenció, l’home va optar per col·laborar amb la justícia, tal com va exposar la seva defensa i va confirmar la policia durant la vista. Gràcies a la seva declaració, es van identificar tres narcotraficants més presumptament implicats en l’operació, dos dels quals estarien vinculats a una xarxa de proxenetisme que fins aquell moment no havia estat detectada.
Tanmateix, els tres implicats ja sospitaven que podrien estar sent investigats i es van desfer de les proves abans de ser localitzats. Això va obligar la policia a deixar-los en llibertat poc després de controlar-los, fet que van aprofitar per fugir del país. Un d’ells, fins i tot, va abandonar la seva família –dona i fills– per evitar enfrontar-se a les conseqüències legals.
Malgrat la seva fugida, la informació obtinguda del bolcatge del telèfon mòbil del primer detingut va corroborar la veracitat de les seves declaracions i va permetre continuar amb la investigació dels agents.
La defensa considera que la col·laboració de l’acusat i el fet d’haver destapat delictes greus, com ara la prostitució, haurien de servir per rebaixar la pena. La petició va ser de set anys de presó –el mínim per aquest tipus de delictes–, amb la possibilitat de reduir la condemna a cinc anys si el tribunal aplica un atenuant per la seva col·laboració amb la justícia. La Fiscalia, per la seva banda, també va valorar positivament l’ajuda de l’acusat i va rebaixar la pena inicial de 12 anys a nou.
La resolució del cas es farà pública el pròxim 18 de juny, quan el tribunal decidirà si l’ajuda prestada per l’encausat és suficient per reduir la seva estada a la Comella.