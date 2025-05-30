Pregunta a Govern
Montaner demana per la "manca" de passaports i els retards en les renovacions
La presidenta d'Andorra Endavant afirma haver rebut queixes de ciutadans que s'han trobat amb el problema administratiu
La presidenta del grup parlamentari Andorra Endavant, Carine Montaner, ha entrat una pregunta escrita a Govern en relació amb el que consideren una "manca" de passaports i retards en les renovacions. Montaner explica que el grup ha rebut diverses queixes de ciutadans que "s'han trobat amb greus dificultats a l'hora de renovar el seu passaport" i vol saber quines han estat les causes que han provocat aquest incident i quines mesures posarà en marxa Govern per evitar que es torni a repetir.