NOVETAT A PARTIR DEL NOVEMBRE
Les gestions a Tributs es faran a través del certificat digital
Per unificar i millorar l’accés digital i la seguretat en la identificació en línia, les gestions telemàtiques al departament de Tributs i Fronteres es faran únicament a través del certificat digital. A partir del juny es deixaran d’expedir nous contractes credencials per al mòdul d’identificació en línia (MIL), i a partir de la tardor, només es podrà accedir a Tributs per mitjà del certificat digital, una via que garanteix més seguretat perquè requereix un doble factor de comprovació. Aquest pas se suma al procés de digitalització impulsat per l’executiu, que pretén facilitar la via d’accés i de contacte amb l’Administració pública, tal com van indicar ahir en un comunicat.
Per fer possible la transició, s’estableix un termini de quatre mesos per disposar del certificat digital, l’única via d’accés digital a Tributs i Fronteres a partir de novembre, quan deixarà d’estar operatiu el MIL. Per això, el departament de Transformació Digital reforçarà l’atenció de les demandes per expedir els certificats digitals, una identificació electrònica que si bé ja té la majoria de les persones físiques, no està tan implantada a les societats. Amb el canvi es preveu donar més de 8.000 certificats de representació nous.
L’obtenció del certificat electrònic es pot sol·licitar al servei de Tràmits de Govern. En paral·lel, a la seu electrònica https://www.e-tramits.ad/tramits/ s’han publicat una sèrie de vídeos explicatius per facilitar la utilització de l’eina, sobretot per als gestors, en la representació per poder fer tràmits i declaracions per compte de tercers.