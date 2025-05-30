TRIBUNAL DE COMPTES
L’auditoria detecta pujades de sou “indegudes” en entitats públiques
La fiscalització apunta possibles responsabilitats pels augments a l’exdirector de l’Institut de l’Habitatge i a personal d’Andorra Turisme
El control del Tribunal de Comptes sobre l’exercici del 2023 d’Andorra Turisme i l’Institut de l’Habitatge (INH) constata increments salarials a personal de les dues entitats que podrien ser objecte de responsabilitats “administratives i civils”, i de la sanció corresponent per indeguts. En el cas de l’Institut de l’Habitatge, el conflicte rau en la pujada de sou a qui n’era director, Josep Maria Pla. La retribució anual es va incrementar en 15.545 euros fruit d’un acord del comitè director de l’ens el març d’aquell any i justificat per “les responsabilitats que assumeix el director, així com el volum de feina que realitza, i la previsió d’evolució de l’INH, indicant que la retribució actual no està al nivell de remuneració dels càrrecs directius d’altres ens públics, fixant un salari de 76.632 euros anuals”. L’informe de l’organisme fiscalitzador conclou que el comitè director es va excedir en les seves funcions, previstes a la llei, i que consisteixen a “aprovar les dotacions de personal de l’institut i la seva organització”, no pas a establir salaris. En conseqüència, “aquest fet comporta que l’entitat hagi retribuït en excés el director en 15.545 euros”. En les al·legacions –que no modifiquen el dictamen del tribunal–, l’Institut de l’Habitatge assenyala que en la reunió en què es va pactar el nou salari del director estava present el llavors ministre d’Habitatge i que com a organisme autònom que és, ha de definir rols, responsabilitats, assignar recursos i ocupar-se de l’organització interna, inclosa la salarial. S’especifica que el sou de la nova directora també es va pactar amb el ministeri i equiparar a una de les posicions de l’administració central “perquè fos més transparent i clar”. A l’Institut de l’Habitatge també se li retreu que les assegurances de salut i de baixa subscrites per al personal no es van declarar a efectes de la CASS i l’IRPF, una qüestió que s’està regularitzant.
L’INH va incrementar en 15.545 euros anuals el salari del director per la càrrega de feina
Andorra Turisme
Andorra Turisme acumula deficiències en matèria de gestió, transparència i control intern. L’informe del Tribunal de Comptes assenyala que tot i que els comptes anuals reflecteixen amb fidelitat la situació econòmica, les pràctiques de governança i fiscalització interna presenten serioses debilitats. Una de les irregularitats destacades fa referència als increments salarials aplicats. Segons l’informe, “s’han detectat increments salarials a personal fix de l’entitat, els quals superen l’índex de preus al consum que fixa com a límit la Llei del pressupost per a l’exercici del 2023, per un import d’11,2 milers d’euros”. Davant d’aquesta observació, Andorra Turisme va al·legar que els increments es basaven en “criteris interns d’equitat i de retenció del talent”. El director general, Betim Budzaku, argumentava que “aquests ajustos s’han realitzat per evitar fugues de talent i respondre a desequilibris interns”. El tribunal, però, respon que les al·legacions no aporten elements o modificacions substancials que justifiquin un canvi en les conclusions.
Andorra Turisme va apujar més de l’ipc diverses retribucions per “retenció de talent”
El mateix patró es repeteix en la contractació de sis persones que van passar de subcontractades a personal fix. L’informe constata que “no es van donar els mecanismes de publicitat previstos per oferir una concurrència de candidats i garantir una elecció ajustada als principis de mèrit i igualtat”. Budzaku replica que “es tractava de perfils molt especialitzats que coneixien els procediments interns”, però el tribunal considera que “el principi de transparència hauria obligat a obrir el procés a la ciutadania”.
També es critica l’increment no justificat de la subvenció a retornar al Govern, que ha passat de 30.506 a 132.631 euros. Tot i que Andorra Turisme assenyala que “respon a ajustos comptables derivats de despeses no elegibles”, no aporta cap detall addicional. El mateix passa amb les desviacions pressupostàries, sobre les quals “no es presenta informe explicatiu”. Un altre punt crític és la manca de procediments per controlar els ingressos de marxandatge i activitats promocionals. El tribunal afirma que “no té establerts procediments eficaços que permetin avaluar la raonabilitat dels ingressos”. Budzaku assegura que “s’està treballant en un nou sistema de control intern”, però l’ens considera que “aquesta mesura arriba tard i no modifica la valoració”.
Les justificacions aportades pels dos organismes no convencen el Tribunal de Comptes
Pel que fa a la legalitat general de la gestió, el tribunal insisteix que l’ens “ha vulnerat els límits de contractació directa establerts a la Llei del pressupost i a la Llei de contractació pública”. Se cita específicament una contractació de 99.000 euros per serveis d’assessorament “sense convocar concurs públic”, fet contrari al Capítol cinquè de la normativa. L’informe deixa clar que no s’ha obert cap expedient sancionador, ja que el Tribunal de Comptes actua com a òrgan fiscalitzador i no instructor. Ara bé, remarca que “les observacions detectades són significatives i requereixen una actuació immediata”, i que “els fets podrien donar lloc a responsabilitats civils o administratives si no es corregeixen amb diligència”. Finalment, el Tribunal reitera que “les al·legacions presentades no modifiquen els plantejaments evocats en el cos de l’informe, ni aporten cap informació complementària que permeti modificar les observacions i conclusions”.