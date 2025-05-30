'OPERACIÓ BORRASKA'
Francisco Martínez i el hacker Alcasec, a la presó
L’Audiència Nacional espanyola va decredar presó provisional sense fiança per a l’exsecretari d’Estat de Seguretat amb el govern del PP, Francisco Martínez, i el hacker Alcasec, acusats de formar part d’una organització criminal dedicada al robatori de dades mitjançant ciberatacs.
La xarxa hauria accedit il·legalment a sistemes d’organismes públics i privats per extreure informació sensible de milions de ciutadans. Les dades s’haurien utilitzat per elaborar perfils i comercialitzar informació a través de programes digitals. Martínez va negar qualsevol benefici i va assegurar que va intentar ajudar Alcasec com a advocat i referent personal.
Es va decretar presó per a un tercer detingut i l’extradició del youtuber resident espanyol Álvaro Martín, que es troba a la Comella. Als acusats els atribueixen delictes d’organització criminal, blanqueig i revelació de secrets.