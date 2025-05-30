SEGURETAT SOCIAL
Els grups treballen per arreglar les 107 pensions afectades
Els grups parlamentaris s’han posat mans a l’obra per corregir un error legal que ha afectat 107 pensionistes, els quals estaven percebent menys diners dels que els correspondrien. El problema deriva d’un defecte en el redactat de la llei que regula l’augment de les pensions, i es troba actualment en fase de resolució des de la comissió legislativa de les pensions, liderada pel ministre Lladós.
Segons va explicar la CASS, la problemàtica s’origina en la interpretació estrictament tècnica del contingut de l’article 20 de la llei, que és el que ha generat les disfuncions. L’organisme va assegurar que simplement van aplicar el que estableix literalment el text aprovat pels legisladors. La solució, segons van indicar, passarà per una modificació parlamentària del redactat, que ja s’està ultimant.
La comissió canviarà la llei per solucionar-ho
El pressupost preveia una pujada progressiva de les pensions des del doble de l’IPC per a les més baixes fins a cap increment per a les que triplicaven el salari mínim. Per evitar perjudicis en casos que es trobessin just al límit entre trams, el Govern va aprovar una mesura específica. No obstant això, aquesta va provocar que 107 pensionistes no rebessin l’augment que els pertocava. Segons es va exposar al Consell General, la pèrdua per cadascun dels afectats seria d’uns 50 euros mensuals.