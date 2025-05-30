Cultura
Els fallaires es reuneixen diumenge a Incles per escollir el nou fallaire major
El lauredià Marco Castro cedirà la distinció en l'acte de relleu el 23 de juny
Els fallaires es reuniran diumenge a partir de les nou del matí a Incles per escollir el fallaire major d'enguany. Celebraran així la tradicional recerca de l'argolla de Fontargent, que consisteix en un joc tipus gimcana en el qual els fallaires distribuïts per equips han de localitzar el clau d’or que penja d’una argolla. Cada equip està capitanejat per un candidat que assoleix la distinció de fallaire major si és el seu equip el que acaba guanyant la prova. L'any passat el fallaire major va ser el lauredià Marco Castro, que cedirà la seva distinció en l'acte de relleu que es farà el pròxim 23 de juny a la plaça del Consell General. El mateix dia, els fallaires de llum d'Andorra la Vella es trobaran a Incles per escollir el seu fallaire menor.