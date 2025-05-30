Successos
Detingut un home de 42 anys per agredir sexualment dues menors
L'home hauria difós per xarxes socials un vídeo on apareixia nua una de les víctimes
Un resident de 42 anys va ser arrestat ahir a la tarda per agredir sexualment dues menors i per enregistrar i difondre per xarxes socials un vídeo on apareixia nua una de les víctimes, segons informa la policia. L'home tenia una ordre de detenció judicial per haver agredit una de les nenes en diverses ocasions entre els 8 i els 11 anys, i l'altra petita, almenys una vegada, quan en tenia 9.
Les agressions a les menors es van produir fa anys i les dues denúncies s'han fet en diferents moments. Una és de fa més temps, i l'altra s'ha presentat recentment i ha acabat comportant l'arrest de l'agressor.
L'home està acusat de delictes contra la llibertat sexual i d'un delicte d'utilització de menors per a la pornografia per captar i difondre les imatges, segons recull el comunicat de la policia.
