Desmuntat el rellotge de Casa de la Vall per resguardar-lo durant la rehabilitació
El rellotger oficial, Josep Travesset, ha estat l'encarregat de dur a terme l'operació
El rellotge que es troba al despatx del síndic ha estat desmuntat per resguardar-lo dels treballs de rehabilitació de Casa de la Vall. Josep Travesset, rellotger oficial de Casa de la Vall, ha estat l'encarregat de desmuntar els pesos i el pèndol, que va subjectat per la suspensió, que és la peça més delicada de tota l'estructura. Travesset remarca que és clau que el trasllat, així com quan es torni a muntar, sigui amb la màxima cura possible.
El rellotge té més de 150 anys, i el van fabricar un grup d'armers que es van reconduir cap a la rellotgeria i van crear un nou sistema més exacte. El Consell General, a través de les xarxes socials, explica que se li dona corda cada setmana i "és molt precís donant l'hora".