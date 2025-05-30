Consell General

Desmuntat el rellotge de Casa de la Vall per resguardar-lo durant la rehabilitació

El rellotger oficial, Josep Travesset, ha estat l'encarregat de dur a terme l'operació

El rellotger oficial de Casa de la Vall, Josep Travesset, desmuntant el rellotge.

El rellotger oficial de Casa de la Vall, Josep Travesset, desmuntant el rellotge.

El rellotge que es troba al despatx del síndic ha estat desmuntat per resguardar-lo dels treballs de rehabilitació de Casa de la Vall. Josep Travesset, rellotger oficial de Casa de la Vall, ha estat l'encarregat de desmuntar els pesos i el pèndol, que va subjectat per la suspensió, que és la peça més delicada de tota l'estructura. Travesset remarca que és clau que el trasllat, així com quan es torni a muntar, sigui amb la màxima cura possible. 

El rellotge té més de 150 anys, i el van fabricar un grup d'armers que es van reconduir cap a la rellotgeria i van crear un nou sistema més exacte. El Consell General, a través de les xarxes socials, explica que se li dona corda cada setmana i "és molt precís donant l'hora".

