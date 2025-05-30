SOCIETAT

Creix l’impacte dels influencers en les addiccions digitals

Els experts alerten dels riscos de les apostes en línia i la pornografia

L’acte celebrat a Sant Julià de Lòria.M.F. /ANA

Redacció
Andorra la Vella

Les addiccions comportamentals han crescut especialment amb l’auge de les noves tecnologies. Aquesta problemàtica, tot i no ser nova, va situar-se al centre del debat durant la taula rodona Joves i addiccions: detecció precoç i intervenció familiar, que es va celebrar ahir en el marc de les jornades Parlem-ne, amb la participació del psiquiatre clínic i director de l’Institut de la Ment, Joan Escoter, la fundadora de l’associació Projecte Vida, Eva Tenorio, i el psicòleg de la unitat de conductes addictives del SAAS, Èric Acebes. La sessió va estar moderada per Laura Cugat.

Les tecnologies han fet augmentar les addiccions a través d'internet

“L’accés a les apostes en línia ha crescut. Aquí és fonamental el control parental. També és molt rellevant la qüestió de les addiccions a les pantalles, un fenomen cada cop més estès amb l’ús generalitzat de les noves tecnologies”, va destacar Acebes.

Tenorio va remarcar que a Andorra no existeixen dades oficials, mostrant preocupació per les addiccions vinculades a les apostes i la pornografia. “Els influencers i youtubers tenen un paper important en la promoció d’aquesta activitat, ja que sovint només mostren els beneficis i amaguen els riscos”, va apuntar.

Per la seva banda, Escoter va insistir en la importància de personalitzar el tractament segons el tipus d’addicció, l’edat i la gravetat del cas, i va remarcar un nombre important de casos de dependència.

