SOCIETAT
Creix l’impacte dels influencers en les addiccions digitals
Els experts alerten dels riscos de les apostes en línia i la pornografia
Les addiccions comportamentals han crescut especialment amb l’auge de les noves tecnologies. Aquesta problemàtica, tot i no ser nova, va situar-se al centre del debat durant la taula rodona Joves i addiccions: detecció precoç i intervenció familiar, que es va celebrar ahir en el marc de les jornades Parlem-ne, amb la participació del psiquiatre clínic i director de l’Institut de la Ment, Joan Escoter, la fundadora de l’associació Projecte Vida, Eva Tenorio, i el psicòleg de la unitat de conductes addictives del SAAS, Èric Acebes. La sessió va estar moderada per Laura Cugat.
Les tecnologies han fet augmentar les addiccions a través d'internet
“L’accés a les apostes en línia ha crescut. Aquí és fonamental el control parental. També és molt rellevant la qüestió de les addiccions a les pantalles, un fenomen cada cop més estès amb l’ús generalitzat de les noves tecnologies”, va destacar Acebes.
Tenorio va remarcar que a Andorra no existeixen dades oficials, mostrant preocupació per les addiccions vinculades a les apostes i la pornografia. “Els influencers i youtubers tenen un paper important en la promoció d’aquesta activitat, ja que sovint només mostren els beneficis i amaguen els riscos”, va apuntar.
Per la seva banda, Escoter va insistir en la importància de personalitzar el tractament segons el tipus d’addicció, l’edat i la gravetat del cas, i va remarcar un nombre important de casos de dependència.