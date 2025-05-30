Successos
Controlada una dona amb un cartó d'LSD a la frontera del riu Runer
Els fets van passar dijous al vespre
Una dona de 33 anys va ser controlada dijous al vespre amb un cartó d'LSD. Els fets van passar a la frontera del riu Runer quan la detinguda es disposava a accedir al país en un autobús de línia regular, apunta la policia. La dona ha estat arrestada per delictes contra la salut pública.
Arrestada una conductora amb una taxa d'alcoholèmia d'1,60
La policia ha detingut aquesta setmana una dona de 27 anys que conduïa amb una taxa d'alcoholèmia d'1,60, contra direcció i fent ziga-zagues a Andorra la Vella. Els agents també han arrestat un jove de 26 anys que circulava amb una taxa d'1,14 i un conductor de 41 anys amb un positiu de 0,89 a qui la patrulla va controlar després de veure'l fer un gir prohibit i incorporar-se a un carrer contra direcció.