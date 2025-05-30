ECOLOGIA
El consum dels vehicles elèctrics ha pujat un 262% en quatre anys
La despesa de megawatts hora en els punts de càrrega ha passat de 128 a 464
El consum del cotxe elèctric a Andorra està creixent. La suma dels megawatts per hora que es van gastar el 2020 i 2024 va mostrar que el consum d’electricitat va passar de 128 a 464 el darrer any, un 262% més. El 2020, el consum de megawatts hora a la xarxa pública va ser de 128. Un any més tard, els punts de recàrrega públics van pujar als 252. El 2022 es va arribar fins als 265 i un any després, va patir un lleuger increment (267). L’any passat, l’entitat pública va experimentar el repunt més gran d’aquest servei en arribar als 283 MWh, una xifra mai assolida. Actualment, es disposa de 44 punts de càrrega i 200 endolls en diferents punts del país i la multinacional està negociant amb els comuns per instal·lar més zones arreu del territori.
“Totes les ajudes són benvingudes i és una oportunitat per connectar amb el canvi”
Es va detectar un creixement progressiu en el consum dels megawatts dels endolls dels establiments adherits. El 2020, el consum va ser només d’un megawatt hora. L’any següent, va augmentar fins als 37, i el 2022, el consum es va elevar fins als 85. Els dos últims anys, la tendència va continuar en alça i es va registrar un consum de 134 (2023) i 181 (2024). L’augment es va produir per l’adhesió de més corporacions privades al programa Mou-te amb el vehicle elèctric en els darrers anys, en què es va superar la xifra de 40 empreses inscrites i es compta amb 200 carregadors de lloguer.
La matriculació de vehicles elèctrics va pujar l’any passat, augmentant de 151 a 158, xifra que suposa una variació positiva del 4,6%. L’adquisició va anar a menys en passar dels 4.041 (2023) a 3.775 (2024), una caiguda del 6,6%. “L’any passat, l’únic que va créixer va ser el vehicle elèctric”, va destacar el gerent de FEDA Solucions, Ivan Mora, que va alertar de l’estancament de transaccions de vehicles elèctrics d’aquest any. “Totes les ajudes són benvingudes i és una oportunitat per connectar amb el canvi”, va remarcar Mora, que va sostenir que “el canvi sortirà a compte econòmicament i tindrem una ciutat més sostenible”.
Nova Aplicació
FEDA va presentar la nova plataforma de càrrega per a vehicles elèctrics. El programa funcionarà a través del portal web i d’una app, en què els usuaris tindran un clauer per recarregar des de l’smartphone. Els consumidors podran trobar punts d’endolls, tindran informació de la seva càrrega, comunicació directa per incidències i un moneder modern per ingressar diners a través d’una targeta de crèdit o dèbit que permetrà recarregar al moment la targeta integrada i que pugui incorporar els KWh que necessiti.
L’activació del compte pot ser sense registre, el que farà més fàcil que les persones que no vulguin facilitar les seves dades personals puguin fer servir aquest servei, en què només caldrà dir quin endoll es vol fer servir, quants quilowatts es volen consumir, afegir mètode de pagament i posar el número de telèfon per utilitzar el programari.
AUGMENTA EL CONSUM D'ENERGIA EN EL DARRER MES
En termes acumulats, entre el gener i l’abril es van consumir 366.431,4 MWh, més d’un 1,5%, dels quals 186.394 MWh van ser importats, amb una variació interanual positiva del 5,9%, i 41.465 MWh van ser produïts al país, un 9,2% menys que el mateix període de l’any anterior. Pel que fa al consum dels darrers 12 mesos, aquest s’ha situat en 575.968 MWh, amb un creixement del 2,8%, destacant una producció interna de 132.085 MWh, un 9,1% més que l’any passat.
La consumició energètica en tones equivalents de petroli (TEP) va augmentar en un 5,1% el mes d’abril, un 1,9% entre el gener i l’abril, i un 0,4% en el còmput anual.